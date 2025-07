POL-SO: Pkw-Diebstahl am Hans-Kaiser-Weg

Warstein (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße in Warstein-Belecke Zigaretten gestohlen. Eine Mitarbeiterin füllte gegen 16 Uhr ein Zigarettenregal im Kassenbereich auf. Dazu hatte sie einen Rollwagen mit mehreren Kartons in der Nähe abgestellt. Als sie sich kurz entfernte, um einem Kollegen zu helfen, ergriff ein Mann einen Karton mit knapp 150 Schachteln ...

mehr