Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendliche rauben Daunenjacke und In-Ear-Kopfhörer - Wer kann Hinweise geben?

Dormagen (ots)

Zwei Jugendliche aus Dormagen wurden am Montagabend (10.02.) von Unbekannten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe ihrer Wertsachen gezwungen. Die Tat ereignete sich gegen 20:45 Uhr in einer Grünanlage an der Einmündung Beethovenstraße / Haberlandstraße. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die beiden Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren waren im Park von zwei etwa gleichaltrigen Jugendlichen angegangen worden. Aufgrund der Drohung mit dem Messer hatten sie ihre In-Ear-Kopfhörer und eine schwarze Daunenjacke der Firma Moncler an die Unbekannten ausgehändigt. Das Duo hatte ihre Opfer zudem erfolglos nach Bargeld durchsucht.

Beschreibung der Täter:

- männlich, etwa 16 bis 17 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, kurzer dunkler Bart, schwarze Kappe, schwarze Kleidung

- männlich, etwa 16 bis 17 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Kleidung

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell