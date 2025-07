Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B229

Soest (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B229 (Arnsberger Straße) in Soest wurden am Mittwochvormittag zwei Menschen verletzt. Ein 52-jähriger Mann aus Bad Gandersheim wollte gegen 11:10 Uhr mit seinem Skoda Superb von der B229 nach links auf die Auffahrt zur A44 in Richtung Dortmund abbiegen. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Renault Trafic eines 71-jährigen Mannes aus Dortmund, der die B229 in Richtung Möhnesee befuhr.

Bei dem Zusammenstoß erlitten beide leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in örtliche Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Der 52-Jährige steht in Verdacht, ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu sein.

Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die jeweilige Ampel grün gewesen sei. Um den Hergang zu klären, sucht die Polizei Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

