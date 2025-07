POL-SO: Ladesäule an der Schützenstraße beschädigt

Soest (ots) - Auf dem Parkplatz "Reitbahn" am Dasselwall in Soest wurde in der Nacht zu Dienstag ein kompletter Parkscheinautomat gestohlen. Mitarbeiter der Kommunalbetriebe bemerkten gegen 6:20 Uhr, dass das Gerät nicht mehr an seinem Platz in der Nähe der Einmündung Arnsberger Straße / Dasselwall stand. Unbekannte hatten den 60 bis 70 Kilogramm schweren Automaten mutmaßlich gegen 3 Uhr gewaltsam aus seiner ...

