POL-SO: Warnung vor falschen Mitarbeitern der Kreiskasse

Lippstadt (ots) - In ein Bürogebäude an der Rixbecker Straße in Lippstadt wurde am vergangenen Wochenende eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Montag, 6:15 Uhr, Zugang, indem sie eine Scheibe auf der Rückseite des Gebäudes einschlugen. Im Haus wurden mehrere Räume und Schränke der beiden ansässigen Firmen geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden ...

mehr