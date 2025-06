Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm, Bockum-Hövel (ots)

Schwer verletzt wurde ein 75-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße in der Höhe der Zechenbahn. Der Mann wollte am Freitag, 13. Juni, gegen 13.50 Uhr, die Fahrbahn von Süden nach Norden überqueren. Dabei wurde er von einem 57-jährigen Skoda-Fahrer erfasst, der in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus zur stationären Behandlung transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 14.30 Uhr wurde die Hammer Straße voll gesperrt. (fa)

