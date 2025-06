POL-HAM: Kioske im Fokus - Umfangreicher Kontrolleinsatz der SiKo-Partner in Hamm

Hamm-Mitte (ots) - Am Donnerstag, 12. Juni, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Leichtkraftfahrer aus Bergkamen und einem 54-jährigen LKW-Fahrer aus Hamm. Gegen 8 Uhr befuhr der Jugendliche die Neue Bahnhofstraße in Richtung Westen, der LKW war auf der Straße in Richtung Osten unterwegs. Als der Leichtkraftfahrer links in die Friedrichstraße abbiegen wollte, kam es im Kreuzungsbereich zum ...

