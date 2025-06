POL-HAM: Einbruch in ein Geschäftsbüro

Hamm-Herringen (ots) - An der Dortmunder Straße kam es am Donnerstag, 12. Juni, gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem E-Scooter-Fahrer. Beide Hammer Unfallbeteiligten befuhren die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Osten. Als der 50-jährige VW-Fahrer in die Fangstraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem 17-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der Jugendliche wurde dabei leicht ...

mehr