POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht und evtl. weitere Gefährdung im Straßenverkehr

Schönecken (ots) - Am 27.05.2025, gegen 19:15 Uhr, kam es in Schönecken zu einer Bedrohung sowie einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 58-jähriger Mann durch eine Softair-Pistole leichtverletzt wurde. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde die Örtlichkeit mit starken Kräften der Polizeiinspektionen Prüm und Bitburg angefahren. Der Tatverdächtige konnte an seiner Wohnanschrift widerstandslos ...

mehr