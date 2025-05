Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Bedrohung und Gefährliche Körperverletzung

Schönecken (ots)

Am 27.05.2025, gegen 19:15 Uhr, kam es in Schönecken zu einer Bedrohung sowie einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 58-jähriger Mann durch eine Softair-Pistole leichtverletzt wurde. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde die Örtlichkeit mit starken Kräften der Polizeiinspektionen Prüm und Bitburg angefahren. Der Tatverdächtige konnte an seiner Wohnanschrift widerstandslos festgenommen werden. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Der verletzte Mann wurde durch das DRK versorgt, konnte jedoch noch vor Ort entlassen werden.

