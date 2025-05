Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Niederprüm (ots)

Am 26.05.2025 - zwischen 14:50 Uhr und 15:20 Uhr - kam es auf dem Parkplatz des Centershops in Niederprüm zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein schwarzer Passat rückwärts gegen einen dort geparkten VW Polo. Der Unfall konnte durch einen unabhängigen Zeugen beobachtet werden, der sich das Kennzeichen des Passats merkte. Leider ging die Mitteilung etwas verzögert zum Unfallzeitpunkt ein, sodass der beschädigte VW Polo bislang nicht identifiziert werden konnte, da dieser den Parkplatz bereits verlassen hatte, da er den Schaden beim einsteigen nicht bemerkte. Die Person, die zum o.g. Zeitpunkt mit einem solchen Fahrzeug auf dem Parkplatz gestanden und einen Schaden festgestellt hat, wird daher darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

