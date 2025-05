Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Fischbachtal-Niedernhausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Fischbachtal-Niedernhausen (ots)

Am Mittwoch (21.05.) kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Am freien Platz" auf Höhe der Hausnummer 7. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort parkenden silbernen Ford Focus. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter Tel.: 06154 6330-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: POK Mohrmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell