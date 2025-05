POL-PDWIL: Falschfahrer auf der BAB 60 zwischen Anschlussstelle Prüm und Anschlussstelle Bitburg

Kalenborn-Scheuern (ots) - Am 22.05.2025 wurden gegen 17:00 Uhr zwei Kinderfahrräder vor einem Anwesen in Kalenborn-Scheuern entwendet. Nach Zeugenangaben sei zu diesem Zeitpunkt ein Schrottsammler durch die Ortslage gefahren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht auszuschließen, dass die Kinderfahrräder durch die Schrottsammler aufgeladen wurden. Für weitere Hinweise zu dem Diebstahl bittet die Polizei Daun unter 06592-96260 um Mitteilung. Rückfragen bitte an: ...

