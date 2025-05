POL-PDWIL: Tödlicher Unfall mit landwirtschaftlicher Zugmaschine

Wittlich (ots) - Am 20.05.2025 kam es gegen 14:50 Uhr am Ortsausgang Osann in Fahrtrichtung Maring-Noviand auf der Bernkasteler Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein überholender Kleinkraftradfahrer kollidierte dabei mit einem nach links in die Weinberge abbiegenden Traktor, der hinter sich ein landwirtschaftliches Anbaugerät mitführte. Der Kleinkraftradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der ...

