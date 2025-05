POL-PDWIL: Kontrolltag der Polizei Bitburg - Präsenz im öffentlichen Raum

Büdesheim (ots) - Am Mittwoch, den 21.05.2025, gegen 18:40 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Prüm in der Bahnhofstraße in Büdesheim ein PKW Mini Cooper, Farbe rot, auf. Das Fahrzeug wurde ohne Kennzeichen über die B410 von Gerolstein kommend in die Bahnhofstraße in Büdesheim geführt. Einer beabsichtigten Verkehrskontrolle entzog sich der Fahrzeugführer des Mini Cooper durch Flucht. Der Fahrer ...

