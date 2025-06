Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 50-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 11. Juni, kam es gegen 17.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Autofahrer aus Hamm und einem 50-jährigem Radfahrer. Der Radfahrer aus Hamm war auf der Brüderstraße in Richtung Westen unterwegs. Der Fordfahrer wollte den Parkplatz an der Brüderstraße in Richtung Süden verlassen und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (bf)

