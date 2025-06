Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall auf dem Herringer Weg

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 11. Juni, wurde eine 28-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Gegen 8.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fordfahrer aus Hamm den Herringer Weg in westliche Richtung. Zu derselben Zeit wollte ein 54-jähriger BMW-Fahrer aus Hamm vom Bonifatiusweg links in den Herringer Weg abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Die Beifahrerin des BMW wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert. (bf)

