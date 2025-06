Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl aus LKW-Anhänger

Hamm-Rhynern (ots)

Aus dem Anhänger eines LKW wurde am Mittwoch, 12. Juni, in der Zeit zwischen Mitternacht und 4 Uhr elektronisches Zubehör entwendet. Das Firmenfahrzeug war auf der Raststätte Rhynern-Nord abgestellt. Die Tatverdächtigen gelangten durch Aufschlitzen der Plane an die Tatbeute. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Hinweise zu dem Diebstahl sowie zu verdächtigen Personen/Gegenständen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

