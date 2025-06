Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 60-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall auf der Münsterstraße leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Mittwoch, 11. Juni, kam es gegen 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 60-jährigen Autofahrerin aus Hamm und einem 60-jährigem Radfahrer aus Hamm. Der Citroen befuhr in südliche Fahrtrichtung die Münsterstraße und beabsichtigte nach rechts abzubiegen, um auf einen Parkplatz zu gelangen. Die Unfallbeteiligte übersah beim Abbiegevorgang den von rechts kommendem Radfahrer, der ebenfalls in südliche Fahrtrichtung unterwegs war.

Der Radfahrer kam durch die Kollision zum Sturz und wurde leicht verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 400 Euro. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell