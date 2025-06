Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrüger wieder erfolgreich

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte haben eine 57-Jährige aus Hamm am Dienstagabend, 10. Juni, um ihr Geld gebracht. Gegen 20 Uhr erhielt die Geschädigte eine vermeintliche SMS von ihrer Bank mit einem Link zur Aktualisierung ihrer Secure Go App. Nachdem die Frau auf den Link geklickt hat, erhielt sie einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Bank. Der Mann forderte sie auf, sich in der Onlinebanking App zu legitimieren und diverse Vorgänge zu bestätigen. Sie folgte seinen Anweisungen. Am Folgetag stellte die Betroffene dann widerrechtliche Kontobewegungen fest. Es wurde ein vierstelliger Betrag abgebucht.

Die Polizei Hamm warnt vor solchen Betrugsmaschen. Klicken Sie nicht auf Links, die Sie per SMS erhalten. Fragen Sie im Zweifelsfall immer bei Ihrer Bank nach, damit Unbekannte keinen Zugriff auf Ihre Bankkonten bekommen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell