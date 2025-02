Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehle im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 52

Kleve - Kempen - Elmpt (ots)

Am Freitagmorgen, 21. Februar 2025, um 10:20 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt zwei Personen in einem in Essen zugelassenen Personenkraftwagen. Es handelte sich um einen 31-jährigen Fahrer und einen 26-jährigen Beifahrer aus Bosnien-Herzegowina. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass beide Reisende durch die Staatsanwaltschaft in Münster mit Untersuchungshaftbefehlen wegen Diebstahls gesucht werden. Demnach besteht Fluchtgefahr. Die Gesuchten wurden noch vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier nach Kempen gebracht. Der Haftrichter vom Amtsgericht Mönchengladbach eröffnete am 22. Februar 2025 die Untersuchungshaftbefehle. Im Anschluss brachte die Wachtmeisterei beide Männer in die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell