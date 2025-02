BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter entwendet Smartphone einer 33-Jährigen

Dortmund (ots) - Am gestrigen Nachmittag (23. Februar) setzten Reisende die Bundespolizei über einen äußerst aggressiven Mann am Bahnhofseingang in Dortmund in Kenntnis. Auch gegenüber den Beamten änderte dieser sein Verhalten nicht, kam einem erteilten Platzverweis nicht nach, bedrohte die Uniformierten und spuckte nach ihnen. Gegen 15:25 Uhr wurden ...

mehr