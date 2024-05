Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart- Degerloch (ots)

Ein Schaden von zirka 6.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen in der Löffelstraße ereignet hat. Eine 66 Jahre alte Frau fuhr gegen 09.30 Uhr mit ihrem Suzuki in der Löffelstraße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Heinestraße stieß sie mit dem Toyota eines 29-Jährigen, der von der Heinestraße in die Löffelstraße einbog, zusammen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell