POL-LIP: Lemgo - Überfall auf Wettbüro

Am Samstagabend gegen 22:15 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf ein Wettbüro im Steinweg in Lemgo. Zwei maskierte Personen betraten das Geschäft und forderten den anwesenden Angestellten zur Herausgabe der Einnahmen auf. Dieser wurde hierbei durch eine der Personen mit einer Schusswaffe bedroht. Als die Täter feststellten, dass sich kein Geld in der Kasse befindet, kam es zu einer leichten Rangelei, wobei eine der Personen dem Angestellten seine Uhr wegnahm. Die beiden dunkel gekleideten Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Feststellungen getroffen haben werden gebeten, sich mit der Polizei Detmold unter Tel. 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

