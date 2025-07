POL-SO: Mitarbeiter vertreibt sportlichen Einbrecher

Geseke (ots) - Ein unbekannter Täter ist am frühen Montagmorgen in eine Parfümerie in der Lüdische Straße in Geseke eingebrochen. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie er gegen 4:20 Uhr die Schiebetür des Geschäfts gewaltsam öffnete. Der Unbekannte erbeutete einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, diverse Parfüme, Handtaschen und Gürtel sowie Modeschmuck. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in ...

