POL-SO: Einbruch in Parfümerie

Geseke (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 11:45 Uhr, wurde in einen Baumarkt an der Bürener Straße in Geseke eingebrochen. Der oder die Täter schlugen ein Loch in die Eingangstür, um in den Markt zu gelangen. Ein Zeuge gab an, gegen 4 Uhr Schlaggeräusche gehört zu haben. Aus dem Kassenbereich wurden nach bisherigen Erkenntnissen wenige Einweg-E-Zigaretten mit einem Gesamtwert im niedrigen ...

