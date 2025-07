Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Jugendliche nach Diebestour festgenommen

Bad Sassendorf (ots)

Am letzten Samstag kam es in der Zeit zwischen 04:30 Uhr und 05:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Kurklinik in der Bismarckstraße in Bad Sassendorf. Auf derzeit unbekannte Art und Weise verschafften sich die Täter Zutritt in das Klinikzentrum. Im Kiosk und im Küchenbereich randalierten sie, indem sie u.a. Getränkeflaschen auf dem Boden leerten, Kaffeepulver verstreuten und einen Fernseher von der Wand rissen. Mit mehreren PET-Flaschen und verschiedensten Nahrungsmitteln in der Hand entfernten sich die Täter durch ein Fenster in Richtung Kurpark.

Hier fielen sie einer Angestellten der Klinik auf dem Weg zu ihrer Frühschicht auf, da sie für die frühe Uhrzeit ungewöhnlich viele Lebensmittel mit sich führten. Nach bekannt werden des Einbruchs konnte sie das Trio beschreiben, so dass Einsatzkräfte der Polizei die Diebe auf einer Parkbank sitzend antrafen und festnehmen konnten. Es handelte sich hier um einen 14-jährigen Soester, einen 16-jährigen Lippetaler und einen 17-jährigen Welveraner.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Drei auch für einen Automatenaufbruch um 01:45 Uhr am Bad Sassendorfer Bahnhof in Frage kommen. Hier hatten sie einen Spielzeugautomaten aufgebrochen und Kuscheltiere im Wert eines zweistelligen Eurobetrages entnommen und das Weite gesucht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell