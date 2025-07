Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Störmeder Gaststätte

Geseke (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schoben unbekannte Täter die Rolläden einer Gaststätte in der Lange Straße hoch, um anschließend die Scheibe mit einem Hammer einzuschlagen. Nach Betreten des Lokals entwendeten sie die Kasse, zwei Trinkgeldbecher, ein Kellnerportmonee, eine Kühlbox, sowei drei Tupperdosen mit Münzgeld. Insgesamt machten die Täter Beute in Höhe von mehreren Tausend Euro Bargeld. Auch ein Tablet-PC fiel den Unbekannten in die Hände. Das Ganze geschah am 20.07.2025, in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 11:15 Uhr. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter Telefonnummer 02941/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

