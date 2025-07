Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin in ihrer Wohnung

Lüdenscheid (ots)

Gegen 11 Uhr klingelte es gestern am Rathmecker Platz an der Tür einer Lüdenscheiderin. Die zwei Männer gaben sich als Handwerker aus und betraten unter dem Vorwand die Wohnung, Wartungsarbeiten an der Heizung durchführen zu müssen. Als sie nach kurzer Zeit die Arbeiten angeblich abgeschlossen hatten, verschwanden sie. Kurz darauf bemerkte die Lüdenscheiderin das Verschwinden von Bargeld aus ihrer Geldbörse. Die Männer waren 20-25 Jahre alt und schwarz gekleidet. Wem sind am Rathmecker Platz gestern verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell