Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall Sachschaden mit Flucht

Arnsberg-Hüsten (ots)

Arnsberg Am frühen Samstagmorgen meldete sich der Eigentümer eines Pkw bei der Polizei. Er gab an, dass sein Fahrzeug aufgrund eines technischen Defektes zur Zeit auf einem Parkplatz des Berufskolleg Hüsten steht. Heute Morgen habe er einen frischen Schaden am Fahrzeug bemerkt. Vermutlich hat ein unbekannter Kraftfahrzeugführer den geparkten Pkw touchiert und hat sich dann von der Unfallstellt entfernt. Vor Ort konnten Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeugs aufgefunden werden. Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts führen, bitte an die Polizei in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 90200.

