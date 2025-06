Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Drogen-Delikte im Sauerländer Straßenverkehr

Arnsberg/Sundern (ots)

Am Donnerstag stellte die Polizei bei Verkehrskontrollen im Hochsauerlandkreis mehrere verkehrsuntaugliche Fahrzeugführer fest. Die Verkehrsteilnehmer standen jeweils unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Am Vormittag fiel den Polizisten in Sundern in der Straße "Gräfenbergring" eine 23-jährige Autofahrerin auf. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich mehrere Hinweise auf einen vorherigen Drogenkonsum. In Arnsberg wurde am Nachmittag in der "Stembergstraße" eine 36-jährige E-Scooterfahrerin überprüft. Hier gab es ebenfalls Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt. Kurze Zeit später war ein 43-jähriger mit seinem E-Scooter in der "Arnsberger Straße" unterwegs. Auch er wurde kontrolliert und scheint unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Die drei Betroffenen wurden für Entnahme von Blutproben mit zur Polizeiwache genommen. Die Weiterfahrt wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen untersagt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

