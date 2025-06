Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Resümee zum Pedelec-Training in Arnsberg am 24.06.2025

Arnsberg (ots)

Am 24.06.2025 fand ein offenes Pedelec-Training des Seniorenbeirats im Bürgerzentrum Bahnhof Arnsberg statt. Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis gaben den Teilnehmenden nützliche Tipps und Tricks mit auf die Fahrt.

Es fanden sich etwa 12 Teilnehmende ein. Nach einer kurzen Einweisung in den Parcours und einer kleinen theoretischen Einheit (Fahrradhelm und das verkehrssichere Fahrrad) gingen die Teilnehmenden den Parcours mit Fahr- und Bremsübungen an. Hierbei zeigten sich die individuellen Stärken und Schwächen der Teilnehmenden und es konnte zielgenau trainiert werden. Praktische Tipps in Verbindung mit selbstständig durchgeführten Übungen zeigten schnell den gewünschten Erfolg.

Das Resümee der Beteiligten: "Eine gelungene Veranstaltung!" Daher der Tipp an alle Rad Fahrenden: "Besser werden geht immer. Nutzen Sie die Angebote der Pedelec-Trainings der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis." Sicherheit geht vor!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell