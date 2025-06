Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei verdächtige Ladendiebe festgenommen

Arnsberg (ots)

Nach erfolglosem Fluchtversuch hat die Polizei die Männer aus Rumänien ins Polizeigewahrsam gebracht. Auch ein Polizeihund war an dem Einsatzerfolg beteiligt. Gegen 19:10 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen drei Verdächtige in einem Supermarkt an der "Kreuzstraße". Die Polizei hat die Männer im Auto angehalten. Der Fahrer, ein 34-jähriger Rumäne flüchtete zu Fuß. Er ist von einem Polizeihund gestellt und dann von den Beamten vorläufig festgenommen worden. Der 34-Jährige wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Seine Mitfahrer, ein 20- und ein 23-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit, sind am Anhalteort von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Das Auto der Tatverdächtigen und weitere Beweismittel sind von der Polizei beschlagnahmt worden. Alle drei sind ins Polizeigewahrsam gebracht worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

