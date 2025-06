POL-HSK: Neuer Standort für die Bezirksdienstwache Olsberg

Arnsberg (ots) - Ein 72-Jähriger verunfallte in der Nacht zu Sonntag gegen 00:10 Uhr auf der "Bahnhofstraße". Ersten Erkenntnissen nach stand der Arnsberger dabei unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm ist Blut entnommen worden. Rettungskräfte haben den Schwerverletzten in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ...

