Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflüchtige verfolgt

Zella-Mehlis (ots)

Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr Montagmittag von einem Parkplatz auf die Industriestraße in Zella-Mehlis auf, um in der weiteren Folge an der Ampelkreuzung in Richtung Suhl zu fahren. Beim Einordnen stieß sie gegen den Pkw einer bevorrechtigten 22-Jährigen, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Ohne anzuhalten setzte die Verursacherin ihre Fahrt fort, verfolgt von der Geschädigten, die währenddessen die Polizei rief und ihren Standort durchgab. Erst in Schleusingen stoppte die 30-Jährige und konnte dort auch von den Polizisten festgestellt werden. Sie erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Verkehrsunfallflucht.

