Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter festgenommen

Kehl (ots)

Am Dienstagmittag (03.06.) wurde ein rumänischer Staatsangehöriger als Fahrgast eines aus Frankreich kommenden Fernzuges am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung des 25-Jährigen wurden ein Haftbefehl sowie ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls festgestellt. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte, anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell