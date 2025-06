BPOLI-OG: Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr - Geldstrafe bezahlt

Kehl (ots) - Ein wegen Geldfälschung gesuchter Mann wurde bei der Einreise aus Frankreich von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 39-Jährige war 2015 von einem Gericht zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Am Montagnachmittag (02.06.) geriet der serbische Staatsangehörige an der Europabrücke in Kehl in eine Kontrolle. Bei der ...

