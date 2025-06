Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 616 Tage Restfreiheitsstrafe wegen Geldfälschung

Kehl (ots)

Ein wegen Geldfälschung gesuchter Mann wurde bei der Einreise aus Frankreich von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 39-Jährige war 2015 von einem Gericht zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Am Montagnachmittag (02.06.) geriet der serbische Staatsangehörige an der Europabrücke in Kehl in eine Kontrolle. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Geldfälschung fest. Den Mann erwarten nun 616 Tage Restfreiheitsstrafe aus ursprünglich 3 Jahren und 10 Monaten. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell