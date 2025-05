Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Champions League Finale in München - Einsatzmaßnahmen an der französischen Grenze

Iffezheim (ots)

Anlässlich der Begegnung Paris Saint Germain gegen Inter Mailand im Rahmen des Champions League Finales in der Allianz Arena in München wurde am 31. Mai während der Anreisephase am Grenzübergang in Iffezheim eine Kontrollstelle betrieben.

Darüber hinaus wurde an den Grenzübergängen Wintersdorf, Altenheim, Kehl Europabrücke und Rheinau sowie auf relevanten Zugverbindungen aus Paris gegen anreisende Fans aufgeklärt.

Die Bundespolizeiinspektion Offenburg wurde hierbei durch Kräfte der Bereitschaftspolizeiabteilungen aus Bad Bergzabern in Rheinland-Pfalz und Hünfeld in Hessen sowie der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit aus Stuttgart unterstützt. Ebenfalls im Einsatz war die Gemeinsame Deutsch-Französische Diensteinheit, die Deutsch-Französische Einsatzeinheit sowie französische szenekundige Beamtinnen und Beamte der Police Nationale aus Paris.

Bei den Kontrollmaßnahmen des Individualverkehrs sowie mehrerer Busse stellten die Einsatzkräfte am Grenzübergang in Iffezheim diverse Pyrotechnik, verbotene Gegenstände und Vermummungsgegenstände sicher. Darüber hinaus wurden mehrere Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz sowie das Waffengesetz beanzeigt.

Insgesamt vier Personen wurde aufgrund einer Gefahrenprognose die Einreise und somit die Weiterreise zum Spielort München untersagt.

Der Einsatzleiter, Polizeidirektor Tobias Lehmann, zeigte sich mit dem Einsatzverlauf und dem Ergebnis zufrieden.

