Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 29. Mai an der Kehler Europabrücke einen falschen bulgarischen Ausweis sichergestellt. Bei der Kontrolle zeigte ein türkischer Staatsangehöriger zunächst einen türkischen Reisepass vor. Auf seinem Smartphone befand sich ein Foto eines französischen Aufenthaltstitels und hierbei handelte es sich um eine Fälschung. In seinem Reisegepäck wurde zudem ein falscher bulgarischer Personalausweis aufgefunden und sichergestellt. Dem 32-Jährigen wurde die Einreise verweigert und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Neben Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise, Urkundenfälschung sowie wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, erhält der türkische Staatsangehörige ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell