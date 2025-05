Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt mehrfach gesuchten Straftäter fest

Kehl (ots)

Die Bundespolizei hat in Kehl einen mehrfach gesuchten Straftäter festgenommen. Nach seiner insgesamt 147-tägigen Haftstrafe sind aufenthaltsbeendende Maßnahmen geplant.

Am Dienstag, dem 27. Mai, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen tunesischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Kehl-Trambrücke. Der 29-Jährige konnte sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann mit insgesamt drei Haftbefehlen und einem Strafbefehl wegen mehrerer Diebstahlsdelikte zu Ersatzfreiheitsstrafen von 56, 47, 30 und 14 Tagen gesucht wurde. Bei der Durchsuchung wurde eine geringe Menge Cannabis bei dem 29-Jährigen aufgefunden. Aufgrund fehlender Ausweisdokumente und des Einführens einer geringen Menge Cannabis bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise und der unerlaubten Einfuhr von Cannabis. Da er die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Bundespolizei prüft derzeit aufenthaltsbeendende Maßnahmen in sein Heimatland nach Beendigung seiner Haftstrafe.

