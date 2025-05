Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme aufgrund Erschleichens von Leistungen

Offenburg (ots)

Am Dienstagmittag (27.05.) wurde ein bulgarischer Staatsangehöriger in Offenburg am Bahnhof einer Kontrolle unterzogen nachdem er ohne gültigen Fahrschein mit dem ICE von Basel nach Offenburg gefahren war. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen festgestellt. Der 66-jährige konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nun erwartet ihn eine weitere Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen.

