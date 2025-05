Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz

Kehl/Offenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am Montag gleich drei Verstöße gegen das Waffengesetzt ahnden. In Kehl führte ein 36-jähriger Deutscher ein Einhandmesser mit sich. Bei einem 24-jährigen französischen Staatsangehörigen, der in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn kontrolliert wurde, konnte ein Messer aufgefunden werden, welches ebenfalls unter das deutsche Waffengesetz fällt. Beide müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. In Offenburg am Bahnhof hingegen wurde bei einem ungarischen Staatsangehörigen ein verbotenes Springmesser aufgefunden. Der 38-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

