Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise durch Ausweismissbrauch scheitert

Kehl (ots)

Am 23. Mai kontrollierten Beamte der Bundespolizei in einem aus Frankreich kommenden Fernreisezug beim Halt im Bahnhof Kehl einen guineischen Staatsangehörigen. Dieser zeigte bei der Kontrolle ein Foto seines französischen Aufenthaltstitels auf seinem Smartphone vor. Bei genauerer Betrachtung stellte sich jedoch heraus, dass der Aufenthaltstitel auf eine andere Person ausgestellt war. Weitere Ausweise, die ihn zur Einreise oder zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen würden, konnte der 16-Jährige nicht vorlegen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er zunächst an eine Jugendeinrichtung übergeben und am folgenden Tag nach Frankreich zurückgeschoben. Ihn erwarten Anzeigen wegen des Verdachts des Ausweismissbrauchs sowie der versuchten unerlaubten Einreise.

