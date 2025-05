BPOLI-OG: Gesuchter kann Haftstrafe abwenden

Neuried/Altenheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 25. Mai bei Kontrollen am Grenzübergang in Altenheim einen 33-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines internationalen Fernreisebusses aus Frankreich bestand ein Haftbefehl wegen versuchter unerlaubter Einreise. Da der senegalesische Staatsangehörige die erforderliche Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 40 Tage ins Gefängnis. Rückfragen ...

