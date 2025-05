BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl deckt Schleusung mit Wohnmobil auf

Kehl/Offenburg (ots) - Beamte der Bundespolizei konnten am Montag gleich drei Verstöße gegen das Waffengesetzt ahnden. In Kehl führte ein 36-jähriger Deutscher ein Einhandmesser mit sich. Bei einem 24-jährigen französischen Staatsangehörigen, der in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn kontrolliert wurde, konnte ein Messer aufgefunden werden, welches ebenfalls unter das deutsche Waffengesetz fällt. Beide ...

mehr