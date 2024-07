Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. RW) Einbruch in Discounter (27.07.2024)

Rottweil (ots)

Zu einem Einbruch in den LIDL-Markt Rottweil in der Stadionstraße ist es in der Nacht zu Samstag gekommen. Durch den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde eine offenstehende Türe am Gebäude festgestellt und die Polizei verständigt. Eine anschließende Durchsuchung des Objekts durch Beamte des Polizeireviers Rottweil verlief ergebnislos. Offensichtlich wurden die bislang unbekannten Täter bei der Tatausführung gestört und brachen ihr Vorhaben vorzeitig ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass nichts aus dem Markt entwendet wurde. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil, unter Tel. 0741-4770, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell