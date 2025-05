BPOLI-OG: Unbefugter Aufenthalt in den Gleisen - Bundespolizei warnt vor Gefahren

Kehl (ots) - Am 27. Mai verhinderte die Bundespolizei eine Schleusung von zwei venezolanischen Staatsangehörigen nach Deutschland. Am Dienstag kurz nach Mitternacht wurde ein italienischer Staatsangehöriger als Fahrer eines Wohnmobils im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert. Der 51-Jährige versuchte, die beiden Venezolaner unerlaubt nach ...

mehr