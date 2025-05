BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Iffezheim

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 29. Mai an der Kehler Europabrücke einen falschen bulgarischen Ausweis sichergestellt. Bei der Kontrolle zeigte ein türkischer Staatsangehöriger zunächst einen türkischen Reisepass vor. Auf seinem Smartphone befand sich ein Foto eines französischen Aufenthaltstitels und hierbei handelte es sich um eine Fälschung. In seinem Reisegepäck wurde zudem ein falscher ...

mehr