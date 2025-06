Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Arnsberg und Sundern

Arnsberg/Sundern (ots)

In Oeventrop kam es am späten Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Privatwohnung in der "Glösinger Straße". Bislang unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam über eine rückwärtige Balkontür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-902003211 entgegen. Zu einem vollendeten Diebstahl kam es am Donnerstagabend zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr in einer Aldi-Filiale in der "Röhre" in Sundern. Dort entwendeten bislang unbekannte Täter Bargeld und Zigarettenschachteln aus einem verschlossenen Büroraum der Filiale. Hinweise nimmt die Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-902003511 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell